Karaman\'da 45 kişi gözaltına alındı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16-22 Aralık arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 967 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 16 kesici ve delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.