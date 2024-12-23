Karaman'da 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da 45 kişi gözaltına alındı

Karaman\'da 45 kişi gözaltına alındı

Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla yürütülen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

23.12.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16-22 Aralık arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 967 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 16 kesici ve delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Narkotik, karaman, 3-sayfa, Güncel, trafik, Asayiş, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.