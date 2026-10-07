Karaman\'da Amatör Spor Haftası\'nda Vali Çiçek ve öğrenciler meydana yürüdü

Karaman'da Amatör Spor Haftası'nda Vali Çiçek ve öğrenciler meydana yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Amatör Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Meydanda düzenlenen sportif oyun ve gösterilere Vali Hayrettin Çiçek ile kurum müdürleri de katıldı.
Karaman'da Amatör Spor Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.
Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Ardından meydanda çeşitli sportif oyunlar ve gösteriler gerçekleştirildi.
Programa, Vali Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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