Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli tutuklandı

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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tabduk Emre Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Yahya A'nın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.T. (18) ile Ş.T. ve M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Yahya A'nın (17) cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Tabduk Emre Mahallesi'nde dün, Yahya A. ile S.T. arasında küfürleşme yüzünden bıçaklı kavga çıkmış, ağır yaralanan Yahya A. kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, S.T. ile yanında bulunan Ş.T. ve M.A.K. gözaltına alınmıştı.