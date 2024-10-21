Karaman\'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
A.Ç. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarında İ.K. yönetimindeki 70 FE 307 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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