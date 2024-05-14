Karaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Karaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Karaman\'da Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 'Özel Eğitim Şenliği' düzenledi. Etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması amaçlandı. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, kortej yürüyüşüyle başladı ve canlı müzik, folklor, illüzyon ve palyaço gösterileriyle devam etti. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, konuşmasında engellilik kavramının sadece fiziksel bir durum olmadığını vurgulayarak, toplumsal ön yargılar ve eşit fırsatlara erişim gibi sorunları da içerdiğini belirtti. Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve özel öğrencilerin aileleri de katıldı.

14.05.2024 16:10
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Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü,10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif biçimde katılımlarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen program, kortej yürüyüşüyle başladı.

Canlı müzik, folklor, illüzyon ve palyaço gösterileriyle devam eden etkinlikte özel öğrenciler bol bol eğlendi.

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, her bireyin birer engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Engelli olmanın sadece fiziksel bir durum olmadığını belirten Yaşar, "Engellilik aynı zamanda toplumsal ön yargılar ve fırsatlara eşit erişim gibi bir dizi sorun içerir. Hiçbir farklılık gönülden gönle dostluk, sevgi, kardeşlik üzerine kurulacak dünyanın en kuvvetli bağlarına engel olamaz. Unutmayalım ki, bir toplumun gerçek gücü, içinde yaşayan her bireyin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmasıyla ölçülür. Bu yolda en büyük destekçiler olan ailelere, özel eğitim çalışanlarına ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve özel öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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