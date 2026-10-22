Karaman'da Fakiye Uyar, KETEM taramasıyla meme kanserini erken evrede yendi - Son Dakika
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Karaman'da Fakiye Uyar, KETEM taramasıyla meme kanserini erken evrede yendi

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Karaman'da 49 yaşındaki Fakiye Uyar, aile sağlığı merkezindeki sağlık çalışanının uyarısıyla gittiği KETEM'de ikinci evre meme kanseri tanısı aldı. Uyar, ameliyat ve kemoterapi ile ışın tedavisinin ardından erken teşhis ve ailesinin desteğiyle hastalığı yendi.

Karaman'da sağlık çalışanının uyarısıyla yaptırdığı testin ardından ikinci evre meme kanseri tanısı alan 49 yaşındaki Fakiye Uyar, erken teşhis ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuştu.

Ev hanımı ve üç çocuk annesi Uyar, 2024'te gittiği aile sağlığı merkezindeki bir sağlık görevlisinin uyarısı üzerine Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) başvurdu.

Uyar'a, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında merkezde tarama yapıldı.

İkinci evre meme kanseri tanısı konulunca ameliyat da olan Uyar, hastalığı yenmeyi başardı.

Ailesinin desteğinden güç aldı

Uyar, AA muhabirine, ailesinde kanser öyküsü olmadığı için tarama yaptırma gereği duymadığını söyledi.

Hastalığının herhangi bir belirti göstermediğini anlatan Uyar, "Aile hekimine gitmiştik. O gün kanser taramasına gitmem gerektiği bildirildi. Hemen bize sıra aldılar. Bir gün sonra KETEM'e gittik. İki gün sonra tanı konuldu. Ameliyat oldum. Ameliyattan sonra da kemoterapi ve ışın tedavisi gördüm." ifadelerini kullandı.

Uyar, hastalığı erken teşhis ve ailesinin desteğiyle atlattığını belirterek, "Hastalığı ilk öğrendiğimde çok kötü hissettim. Eşimle beraber kötü günler geçirdik. Kemoterapi alırken hiç yatak odama gidip uyumadım. Başım çok ağrıyordu. Çocuklarım ve eşim çok destek oldular. Hep yanımdaydılar. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokmadılar. Beni hiç kırmadılar. Taramalar önemli. Korkacak bir şey yok. Sağlık çalışanları güzel ilgilendi. Sonrasında çok aradılar, hep bilgi aldılar." diye konuştu.

Uyar'ın eşi Nurettin Uyar da kanser teşhisini öğrendikleri günün ömürlerinin en kötü günü olduğunu söyledi.

Kendilerini yönlendiren sağlık çalışanlarıyla tedavi sürecinin olumlu geçtiğini anlatan Uyar, "Çok erken müdahale edildiği için hamdolsun atlattık. Kimse korkmasın. Ne kadar erken olursa tedavi süreci o kadar rahat geçiyor. Herkes düzenli kontrolünü yaptırsın. Mükemmel bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA
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