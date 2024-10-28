Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen kalabalığa, çevre binalardaki vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.
Birinci İstasyon, Kemal Kaynaş ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tekrar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.
Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Fener Alayı Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?