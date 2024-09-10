Karaman'da İlköğretim Haftası Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da İlköğretim Haftası Töreni

Karaman'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda bir tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulu'nda devam eden tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü. Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Törene Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı gibi önemli isimler katıldı.

10.09.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Şehit Durmuş Ali Uzun İlkokulu bahçesinde devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Törene, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Engin Sarıibrahim, Mehmet Çalışkan, Savaş Kalaycı, Osman Sağlam, Milletvekili, Durmuş Ali, karaman, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da İlköğretim Haftası Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:29:07. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da İlköğretim Haftası Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement