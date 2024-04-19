Karaman'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika
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Karaman'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı

Karaman\'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı

Karaman'ın Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak, kayalıklar arasında mahsur kaldı. Köylülerin kendi çabalarıyla oğlağı kurtaramaması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD ekipleri, oğlağı bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

19.04.2024 15:24
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Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak kayalıklarda mahsur kaldı.

Oğlağı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı - Son Dakika

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