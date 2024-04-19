Karaman\'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Oğlak Kurtarıldı

Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak kayalıklarda mahsur kaldı.
Oğlağı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Büyükkaymakcı, okul müdürü Yusuf Kılıç'tan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle de sohbet eden Büyükkaymakcı, kitaplara olan ilgisinin başarısının temelini oluşturduğunu belirtti ve öğrencilere okumayı ve merakı teşvik etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında bölgeye Mobil Mutfak Aracı gönderdi. Günde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Havza Muhtarları Derneği Başkanlığı tarafından düzenlenen ziyarette, muhtarlar Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti. İkiz, muhtarların önemli iletişim köprüleri olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda mahallelerin sorunlarını çözmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Dernek başkanı Şahin ise İkiz'in ilçeye ve mahallelere değer katacak çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
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