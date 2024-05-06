Karaman'da kontrolden çıkan kamyonet bir binanın bahçe duvarını yıktı, kazada 2 kişi yaralandı.
A.Y'nin kullandığı 70 EF 255 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Atatürk 100. Yıl Bulvarı'nda, önce elektrik panosuna ardında ise bir binanın bahçe duvarına çarptı.
Kazada elektrik panosu yerinden sökülürken, bahçe duvarı da yıkıldı.
Sürücü A.Y. ile kamyonette bulunan İ.G. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Bir Binanın Bahçe Duvarını Yıktı, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?