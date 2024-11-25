Karaman'da Koyun Sürüsü Kar ve Tipiye Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Koyun Sürüsü Kar ve Tipiye Yakalandı

Karaman\'da Koyun Sürüsü Kar ve Tipiye Yakalandı

Karaman'da yayladan köye dönen çobanların 900 koyunluk sürüsü, yolculuk sırasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. 350 koyun ile 2 eşek donarak hayatını kaybederken, sağ kalan 550 koyun çobanlara teslim edildi.

25.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:30
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KARAMAN'da yayladan köye dönüşte 2 çoban ile 900 koyundan oluşan sürü, yolda kar ve tipiye yakalandı. 350 koyun ile 2 eşek donarak ölürken, 550 küçükbaş sağ bulundu.

Olay, Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde meydana geldi. Yayladan köye dönüş yapmaya çalışan çobanlar Erdal Aktaşlı ile Mehmet Tatlı, 900 koyundan oluşan sürüyle dün tipiye yakalandı. Aktaşlı ile Tatlı da birbirlerini kaybederek yakınlardaki farklı köylere sığındı. Çobanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. 350 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin donarak öldüğü belirlenirken, sağ bulunan 550 koyun çobanlara teslim edildi. Aynı bölgede başka koyun sürülerinin de mahsur kaldığı, köylüler ile jandarma ekiplerinin arama çalışması yaptığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/KARAMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Koyun Sürüsü Kar ve Tipiye Yakalandı - Son Dakika

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