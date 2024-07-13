Karaman'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman\'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da sürücüsünün virajı alamayıp kontrolünden çıkan otomobilin 500 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada, Selime Balcı hayatını kaybetti. Sürücü Alperen Hisar'ın hayati tehlikesi devam ederken, araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi.

13.07.2024 11:44
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KARAMAN'da dün sürücüsünün virajı alamayıp kontrolünden çıkan otomobilin, 500 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada yaralanan Selime Balcı (26), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü Alperen Hisar'ın (20) hayati tehlikesi sürerken, bölgedeki arama çalışmasıyla araçta başka kimsenin olmadığı belirlendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde Yumru Tepesi yolunda meydana geldi. Hızlı girdiği virajda Alperen Hisar yönetimindeki 80 GU 150 plakalı otomobil, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan fırlayan yaralı sürücü Alperen Hisar ve yanındaki Selime Balcı'yı, aracın uçuruma yuvarlandığı ilk noktadan yaklaşık 100 metre ileride buldu. Yaralılar, arazinin dik ve ormanlık olması nedeniyle yaklaşık 40 dakika taşınıp ambulansa ulaştırıldı, ardından da Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selime Balcı, sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan sürücüsü Hisar'ın hayatı tehlikesi sürüyor.

Kazanın ardından araçta üçüncü kişinin olduğu sanılıp arama çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışmalarda üçüncü kişinin izine rastlanılmadı. Yapılan araştırmada, araçta başka kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Sürücü Alperen Hisar ve arkadaşı Selime Balcı'nın, Mersin'in Silifke ilçesinde oturduğu ve gezmek için Ermenek'e geldikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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