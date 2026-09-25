Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin liseli sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin liseli sürücüsü ağır yaralandı

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Karaman\'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin liseli sürücüsü ağır yaralandı
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Karaman'da cezaevi kavşağında otomobille çarpışan elektrikli bisikletin liseli sürücüsü ağır yaralandı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KARAMAN'da, kavşakta, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu lise öğrencisi Kadir Akkaya (15), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Mersin Çevre Yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Özden Önge idaresindeki 70 AAG 950 plakalı otomobil, kavşakta lise 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın ektisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsünün kaskı parçalara ayrılırken, Kadir Akkaya yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akkaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre trafiğe kapatılan Mersin Çevre Yolu'nda detaylı inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiTrafik KazalarıCezaeviKaramanGüncelSon Dakika

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