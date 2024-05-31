Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman\'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi. Tutuklu sanık E.K, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık E.K, suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

31.05.2024 13:27
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 21 sanığın katılmadığı duruşmada, E.K. ve bazı sanıkların avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık E.K, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, tahliyesini istediğini söyledi.

E.K'nin avukatı da müvekkilinin 22 aydır tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Karaman- Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. kurtarılamamıştı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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