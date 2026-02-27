Karaman\'da Uyuşturucu Kaçakçıları Kazaya Karıştı

Karaman Valiliği, araçlarıyla polisten kaçan şüphelilerin karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mersin'den Karaman'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Karaman-Mut yolunda iki aracın durdurulmak istendiği, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakilerin, şehir merkezinde karıştıkları kazanın ardından yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimize giriş yapan ve birlikte hareket eden iki aracın takibi sonucu biri durdurulabilmiş ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Diğer araç tüm ikazlara rağmen kaçmaya devam etmiştir. Araç şehir merkezinde kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobile çarpmış, kaza sonrası araçtaki 2 şüpheli yakalanmıştır. Otomobilin stepnesinde 3 bin 619 sentetik hap ele geçirilmiştir. İki araçtaki 5 şüpheli, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Şüphelilerin kaçarken çarptığı araçta bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zehir tacirleriyle ve milletimizin huzuruna göz diken suçlarla mücadelemiz taviz vermeden devam edecektir."