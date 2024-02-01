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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Karaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. O.T. ve A.E. tutuklanırken, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.02.2024 11:27
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen N.G, O.T. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T. ve A.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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