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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, R.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adresinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Karaman\'da uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı
20.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:12
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, R.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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