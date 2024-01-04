Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.N, F.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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