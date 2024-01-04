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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda M.N, F.Y. ve M.Ç. isimli 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
04.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:33
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.N, F.Y. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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