Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı\'nı kutladı

Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yurdakul mesajında, 14 Mart 1919'da tıp öğrencilerinin İstanbul'da işgal güçlerine karşı gösterdiği dik duruşun Anadolu'da işgale karşı direnişin umudu olduğunu belirtti.
O günden beri 14 Mart'ın Tıp Bayramı olarak gururla kutlandığını ifade eden Yurdakul, şunları kaydetti:
"Tıbbiyeliler her zaman memleketi düşmandan kurtarmak söz konusu olduğunda gerekli sorumluluğu üstlenmiştir. Kovid-19 döneminde, 6 Şubat depremlerinde, Filistin, Libya, Kuzey Irak ve Suriye'de kısacası insanlığın ihtiyacı olduğu her an ve her yerde fedakarca yardıma koşan bir camianın üyesi olduğum için gurur duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını yürekten kutluyorum."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.
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