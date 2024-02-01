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Karaman Tahinli Pidesi Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi aldı - Son Dakika
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Karaman Tahinli Pidesi Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi aldı

Karaman Tahinli Pidesi Türk Patent ve Marka Kurumu\'ndan tescil belgesi aldı

Karaman'ın yöresel lezzeti olan Karaman Tahinli Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı. Karaman Valiliği, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan başvuru sonucunda, Karaman Tahinli Pidesi 1 Şubat 2024 Coğrafi İşaret Bülteniyle tescil belgesini alarak kentin 14. tescilli ürünü oldu.

01.02.2024 11:39
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Karaman'ın yöresel lezzeti "Karaman Tahinli Pidesi" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle, pidenin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Karaman Tahinli Pidesi 1 şubat 2024 Coğrafi İşaret Bülteniyle Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak kentin 14. tescilli ürünü oldu.

Kaynak: AA

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