Karamel, Sınıfın Maskotu Oldu - Son Dakika
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Karamel, Sınıfın Maskotu Oldu

Amasya'daki ilkokulda öğrenciler tarafından bakılan 'Karamel' isimli kedi, derslerde neşe kaynağı oldu.

08.11.2024 11:46
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Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan sahipsiz kedi, adeta sınıfın maskotu haline geldi.

Fatih İlkokulu 2/A sınıfını öğrencileri, "Karamel" adını verdikleri sahipsiz kediyi yaklaşık 1 ay önce okulun bahçesinde beslemeye başladı.

Havaların soğumasının ardından kediye öğrenciler tarafından okul bahçesinde barınak yapıldı.

Zamanla öğrencilerle sınıflara girip çıkan, sıraların arasında dolaşan, derslere katılan "Karamel", herkesin sevgisini kazandı.

Kedi "Karamel" sınıfın parçası haline geldi

Sınıf öğretmeni Rabia Kazancıoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin kediyi çok sevdiğini, bu sayede çocukların hayvan sevgisinin pekiştiği söyledi.

Karamel'in sınıfın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Kazancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bir sabah bulmuşlar kediyi, soğuk olduğu, kendileri çok üşüdüğü için kedinin de üşüdüğünü düşünüp sınıfa getirdi. Sürekli anlatıyorduk zaten hayvan sevgisi diye ama bu şekilde duyarlı olmaları beni gerçekten çok mutlu etti. Önceden 35 öğrencim vardı, 36 oldu. Karamel sınıfta bizimle. Çocukların dikkati dağılmıyor, aksine motivasyonları daha da artıyor. Teneffüslerde sürekli kedi ile oynuyorlar, uğraşıyorlar. Onun yemesi, suyu, her şeyiyle ilgileniyorlar, gayet mutluyuz bu şekilde."

Öğrencilerden 9 yaşındaki Zümra Türkoğlu ise Karamel ile derslerin daha eğlenceli geçtiğini anlatarak, "Okulun bahçesinde kediyi bulduk. Sabah soğuktu, o yüzden onu sınıfımıza aldık. Adını 'Karamel' koyduk. O da bizim sınıfımızın bir öğrencisi oldu. Çok sevdik kediyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, hayvan sevgisi, amasya, Güncel, Eğitim, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamel, Sınıfın Maskotu Oldu - Son Dakika

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