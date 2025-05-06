Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen çocuklar ve gençler denizde yüzdü.
Hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 12 dereceye ulaştığı Karamürsel'de, yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava oluştu.
Serinlemek amacıyla Mavi Bayraklı Altın Kemer Plajı'na gelen çocuklar ve gençler, denize girip plajda güneşlendi.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de gençler deniz keyfi yaptı - Son Dakika
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