Karamürsel\'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sirayet eden yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının söndürme çalışmalarına, Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma dernekleri katıldı.

İki gün süren çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak destek verdi.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçlarının da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunduğu çalışmalarda Safiye, Suludere ve Akçat mahalleleri tedbiren tahliye edilmişti.