Karamürsel, Gölcük ve Darıca\'da Bayramlaşma Etkinlikleri

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İlçe protokolü, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuk yuvası ve polis merkez amirliğindeki çalışanlarla bayramlaştı.

Heyet daha sonra Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Merkezdeki etkinliğe Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, siyasi ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, daire amirleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.

Gölcük

Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı'ndaki programa Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.

Darıca

Darıca ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma gerçekleştirildi.

Çınaraltı mevkinde gerçekleştirilen törene, İstanbul Kağıthane Kaymakamlığına atanan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma öncesinde konuşan Kaymakam Kara, kente büyük onur ve şerefle 5 yıl boyunca hizmet etmeye çalıştığını belirterek, burada güzel anılar ve hatıralar biriktirdiğini ifade etti.

Katılımcılar daha sonra bayramlaştı.