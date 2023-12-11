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Karamürsel İhsaniye Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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Karamürsel İhsaniye Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı

Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karamürsel İhsaniye Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karamürsel İhsaniye Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı
11.12.2023 - 21:48,
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Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Karamürsel İhsaniye Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende konuşmasının ardından canlı bağlantı ile Mersin Pamukluk Barajı, Antalya Kapıçay Barajı ve Kocaeli İhsaniye Barajı'nın açılışını yaptı.

Karamürsel ilçesinde düzenlenen törene katılan Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrimiçi teşrifleriyle, yine çok güzel bir hizmetin açılışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Barajın Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Yavuz, "Bu barajımız özel bir teknolojiyle yapılmıştır. 69 metre gövde yüksekliğiyle 25,44 milyon metreküp içme suyu sağlayacak önemli bir hizmet. Bunların tünelleri, isale hatları yapılmaya devam ediyor. Bittiğinde özellikle Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine ilaveten onların da hizmetlerini kolaylaştıracak önemli bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da barajın Kocaeli'ne ciddi katkı sağlayacağına işaret ederek, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, DSİ Bölge Müdürü Faruk Fıratlıoğlu ve DSİ 15. Bölge Müdürü Doğan Kahraman ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve kurum müdürleri de katıldı.???????

Kaynak: AA
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Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Çevre, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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