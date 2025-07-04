Karamürsel\'in Kurtuluşu Kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program kapsamında, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Ahmet Çalık tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Çalık, Karamürsel'in, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü birlikte, coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Programa Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanvekili Faruk Kıraslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.