Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi

Kocaeli\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Karamürsel'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlik, güreş sahasında devam etti. Darıca'da ise etkinlik Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda gerçekleşti ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

19.05.2024 18:50
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Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Karamürsel İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız'ın sahildeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinlik, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki güreş sahasında devam etti.

Burada konuşan Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlık için yaktığı meşalenin heyecanını ve coşkusunu, aynı ruh ve heyecanla yaşadıklarını ifade etti.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Darıca'da da etkinlik, Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programda resim, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Etkinlikler öğrencilerin hazırladıkları gösterilerle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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