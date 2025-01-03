Karantina Filmi 10 Ocak'ta Vizyona Girecek

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Yazar Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan "Karantina" filmi 10 Ocakta sinemaseverlerle buluşacak.

OTTO Entertainment ile Movie Factory'nin yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz otururken, senaryosuna Beyza Alkoç ile Koray Yeltekin imza attı.

Filmin oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, Taha Baran Özbek, İlker Aksum ve Deniz Uğur yer alıyor.

Levent'te gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan yönetmen Ahmet Topuz, 16 yaşındaki genç bir kızın hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Dolayısıyla bu gençlere de güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmesinler diyorum. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarı ve senarist Beyza Alkoç, Karantina'nın en eski kitabı olduğunu belirterek, "Kendi tarzımı bulduğum kitap. Karantina itibarıyla aslında gençlik kitapları yazmaya başladım ve çok sevdim. Bu yüzden Karantinanın yeri bende çok ayrı. 5 kitap boyunca yazdığım karakterlerimi canlandıran oyuncularla çok sevdiğim ekibimizle beraber olmak çok heyecan verici. Biz çok severek çalıştık." dedi.

Oyuncu Demirhan Demircioğlu, birlikte rol aldığı oyunculara teşekkür ederek, "Ben biraz daha kendimi yargılayabilen bir insan olabiliyorum. Beni bu konuda hep güzel bir şekilde dizginlediler. Çok yardım ettiler." diye konuştu.

Oyuncu Meltem Akçöl, Alkoç ile yolları kesiştiği için mutluluğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ahmet Hocam, bize çok alan tanıyan, ipleri tamamen elinden bırakmadan bizi dinleyen, bizimle öğrenen ve bize öğreten, önce hoca, sonra abi, çok yakın arkadaş olan bir insan. Umarım 8 Ocak'taki galamızda izlediğimizde, mutluluktan gözlerimizin ışıl ışıl olduğu, göz yaşlarımızın aktığı bir film olur. Umarım Karantina'nın başarısı Beyza gibi hayaller kuran nice genç kızlara umut olur."

"Karantina 2025'in en önemli filmlerinden olacak"

"Mert" karakterine hayat veren oyuncu Taha Baran Özbek, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Sakin, akılcı, mantıklı bir karakter. Benim en yoğun geçirdiğim setlerden biriydi. Her gün çalıştık ama mutlu ve huzurluyduk. Yapımcılarımıza, bana bu fırsatı verdiği için, oyuncu büyüklerime tecrübeleriyle bize yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu İlker Aksum da son yıllarda böylesine etkileşimi olan, bahsedilen fenomen bir senaryoya ve kadroya denk gelmediğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir zaman size yanıldığım bir şey söylemedim. Karantina 2025'in en önemli filmlerinden birisi olacak. Neden biliyor musunuz? Şu kadroya bakın. Senaryosu, romanı, yönetmeni, yapımcısıyla iddia ediyorum, bu senenin en önemli işlerinden birisi. Ben bu konuda hiçbir zaman yanılmadım. Şimdi de yanılmıyorum"

Oyuncu Onur Bay ise sete büyük bir heyecanla geldiğinin altını çizerek, "Ahmet Topuz'un heyecanını, mutluluğunu gördükçe, hepimiz çok daha fazla gayretle işimize asıldık." dedi.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Babasının işi sebebiyle okulunu değiştiren Zeynep, eğitim hayatına Zorlu Kolejinde devam eder. Zeynep'i okulun ilk günü büyük bir karmaşa beklemektedir. Okul müdürü Ender Zorlu, tüm öğrencileri okulun konferans salonunda toplar ve bir öğrencide çok ciddi bir salgın hastalık belirtileri olduğunu ve durum netleşene kadar kimsenin okuldan çıkamayacağını, karantinaya alındıklarını duyurur. Karantina kararından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve olaylar önü alınmaz bir şekilde gelişmeye devam edecektir."