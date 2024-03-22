Karapınar'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karapınar'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı

Karapınar\'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı

Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

22.03.2024 12:19  Güncelleme: 12:29
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Karapınar ilçesinde devrilen tıra otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.Ö. (41) idaresindeki 34 DDH 631 plakalı tır, Karapınar- Ereğli kara yolu Akören Kavşağı'nda karşı şeride geçip yola devrildi. A.A. (43) kontrolündeki 27 APD 946 plakalı otomobilde tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ö, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karapınar'da devrilen tıra otomobil çarptı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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