Karasu\'da Gemiden Kurtarma Çalışmaları

ÇELİK HALATLARLA KURTARMA OPERASYONU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı gübre yüklü gemide mahsur kalan 7'si Azerbaycanlı, 1'i Türk olmak üzere 8 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri, kıyıdan gemiye uzanan çelik halatlarla mürettebatı kurtarmaya çalışıyor.
Ardacan UZUN-Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),
