Karasu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde Kocaali istikametinde giden, plakaları öğrenilemeyen Eray T. idaresindeki otomobil ile B.K'nin kullandığı otomobil, Küçükboğaz Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazada Eray T'nin kullandığı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Eray T. ve yanındaki yolcu S.Ş ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücü B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.