Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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