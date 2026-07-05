Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.