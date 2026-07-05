Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı

05.07.2026 12:20
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu üç ilçede denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Üç ilçedeki sahillerde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından elverişsiz şartlar sebebiyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yasağa uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Kaynarca, Kocaali, Karasu, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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