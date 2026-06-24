Konya'da 6. Kitap Okuma Projesi şenliklerle sona erdi - Son Dakika
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Konya'da 6. Kitap Okuma Projesi şenliklerle sona erdi

24.06.2026 14:19
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Karatay Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen projede 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca kitaplarla buluşup sınavlara katıldı; başarılı öğrenciler Konya gezisi ve okul şenlikleriyle ödüllendirildi.

Konya'da Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kitap Okuma Projesi", okul şenlikleriyle tamamlandı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre projeye bu yıl da yoğun katılım oldu.

Proje kapsamında kitaplarla buluşan 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca süren okuma yolculuğunu, eğlenceli etkinlikler, gösteriler ve çeşitli aktivitelerle taçlandırdı.

Eylül ayında başlayan proje kapsamında Karatay'daki ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenen 8 farklı kitap öğrencilere ulaştırıldı.

Tatlıcak Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisine katılma fırsatı buldu. Karatay Gençlik Meclisi gönüllülerinin de katkı sunduğu programda öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdı.

Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin finalinde ise projeye dahil olan okullar için şenlik programları düzenlendi. Programlarda sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli aktiviteler yer aldı.

Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, yazar ve meddah Osman Bozdemir tarafından meddah gösterisi de gerçekleştirildi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da 6. Kitap Okuma Projesi şenliklerle sona erdi - Son Dakika

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