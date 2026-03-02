Karatay'da Doğal Gaz Patlaması Dava! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karatay'da Doğal Gaz Patlaması Dava!

02.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğal gaz borusunu kesen sanık hakkında 28-132 yıl hapis istemiyle dava açıldı, 12 yaralı var.

Konya'nın Karatay ilçesinde evindeki doğal gaz borusunu kesen ve meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olan tutuksuz sanık hakkında 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanları, olay yeri inceleme, doktor, bilirkişi, itfaiye ve araştırma tutanakları, nüfus ile adli sicil kayıtları ve tutuksuz sanık Osman Ç'nin ifadesine yer verildi.

"Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi."

"Ne olursa olsun" düşüncesiyle hareket etmiş"

İddianamede, bilirkişi raporuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlamanın bir iş kazası olmadığı anlaşılmıştır. Sanık, yangın ve patlamanın meydana geldiği evin içerisinde olduğu halde, yoğun gaz kokusunu fark etmesine rağmen gerekli önlemleri almaması, ocak fleksi hortumunun kesici aletle, düzgün şekilde kesilmiş olması nedeniyle Osman Ç'nin olayda etkisinin, kusur ve sorumluluğunun olduğu anlaşılmıştır. Aynı apartmanda ikamet eden müştekilerin, olaydan habersiz olarak gecenin geç saatlerinde evlerinde istirahat halinde oldukları ve mağduriyet yaşadıkları için olayda herhangi bir kusurlarının olmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede sanığın, insanların yoğun olarak yaşadığı binada ve yakın binalardaki kişilerin, yangın ve patlamadan zarar görebileceğini ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen "ne olursa olsun" düşüncesiyle eylemine devam ettiği belirtildi.

Sanığın, müşteki ve mağdurların hayatı, sağlığı ve mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde yangın çıkarmak suretiyle patlamaya sebep olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın yapmış olduğu eylem neticesinde oturmuş olduğu binanın çökmesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Sanığın üzerine atılı 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık hakkında 63 müşteki ve mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında 5 Mayıs 2025'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ve yangında, 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Karatay, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da Doğal Gaz Patlaması Dava! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:29:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Karatay'da Doğal Gaz Patlaması Dava! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.