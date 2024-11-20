Karatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Karatay\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Öğrenciler, Filistinli çocuklar için etkinlikte geleneksel oyunlar oynayıp, bayrakları boyadı.

20.11.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Atölye Etkinliği"nde Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatür karakteri ile kitap ayraçları boyadı.

Karatay Belediyesinin organize ettiği, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteklediği Karatay Tabiat Mektebi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yüz boyama, topaç yapımı, kilden figür çalışması, gıda atölye çalışması, serada sebze-meyve ekimi, hayvan bakımı gibi oyunlar ile atölye çalışmasında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Öğrenciler, etkinlikte İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli çocukları da unutmadı.

Etkinlikte, Filistin ile ilgili resim sergisi açıldı. Çocuklar, Filistin bayrağı, karpuz dilimi ve Hanzala adlı karikatürü ile kitap ayraçlarını boyadı.

Katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan etkinlikte çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, engelli parkur yarışı, labirent kaçışı gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleceğin teminatı çocukların her zaman çok değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, dünyanın hangi noktasında veya kim olurlarsa olsun, zulüm ve şiddet gören çocuklara da rabbimden mutluluk, barış dolu ve adil bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Çocuk Hakları Günü, Filistin Bayrağı, Filistin, Karatay, Eğitim, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Dünya, Çocuk, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Putin’in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı Putin'in nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülkeler açıklandı
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
23:30 Okan Buruk, Icardi’yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu Okan Buruk, Icardi'yi yıkan olayla ilgili sessizliğini bozdu
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
23:10 Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı Okan Buruk, Osimhen transferinin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 17:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay'da Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.