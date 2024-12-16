Karatay'da Taksici Bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karatay'da Taksici Bıçaklandı

Karatay\'da Taksici Bıçaklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir taksici, trafikte çıkan kavga sonrası bıçaklanarak öldürüldü.

16.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında çıkan tartışmada Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın Konya- Karaman kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna bırakıldığını, ardından arkadaşları Dilek K.'nin aracıyla kaçtığını belirledi.

Ekipler, şüphelilerin gün içinde gelip aracı aldıklarını tespit etti. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesinde seyir halindeyken fark edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Muammer B. bir süre sonra yolda Muzaffer T'yi indirdi. Muammer B, Başak Caddesi'nde aracı durdurularak gözaltına alındı.

Diğer şüpheli Muzaffer T. ile, bu kişilere yardımcı olduğu belirlenen Dilek K. da kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Muzaffer T'nin çöp konteynerine attığı suç unsuru bıçak da polis ekiplerince bulundu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Dün, Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında, Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Operasyon, Politika, 3-sayfa, Karatay, trafik, Güncel, Hukuk, Kavga, Polis, konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da Taksici Bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay'da Taksici Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.