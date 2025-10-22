Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu

Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu
22.10.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, yanmış bir kadın cesedi bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesinde yangın çıkan apartmanın çatı katında bir kadının cesedi bulundu.

APARTMANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANMIŞ CESET BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptığı sırada bir kadına ait yanmış cesetle karşılaştı. Cenaze aracıyla morga kaldırılan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Karatay, Güncel, Polis, konya, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilde sır ölüm Vücudunda darp izlerine rastlandı, en yakınları gözaltına alındı Otomobilde sır ölüm! Vücudunda darp izlerine rastlandı, en yakınları gözaltına alındı
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Mersin’de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı
İngiltere, Heyet Tahrir Şam’ı “terör örgütü“ listesinden çıkardı İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ı "terör örgütü" listesinden çıkardı
Louvre Müzesi’ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

19:26
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
18:56
Başsavcılıktan “Minguzzi davası“ açıklaması
Başsavcılıktan "Minguzzi davası" açıklaması
18:54
Canlı anlatım: Konya’da heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Konya'da heyecan çok yüksek
18:43
Maç resmen golle başladı Galatasaray tek kale oynuyor
Maç resmen golle başladı! Galatasaray tek kale oynuyor
17:10
İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı sürücüyü resmen ezerek öldürdü
16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umman’da görkemli karşılama F-16’lar peş peşe havalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 20:10:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.