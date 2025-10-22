Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde yangın çıkan apartmanın çatı katında bir kadının cesedi bulundu.

APARTMANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANMIŞ CESET BULUNDU

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptığı sırada bir kadına ait yanmış cesetle karşılaştı. Cenaze aracıyla morga kaldırılan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.