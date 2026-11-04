Karayolları bakım çalışmaları nedeniyle birçok yolda şeritler trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karayolları bakım çalışmaları nedeniyle birçok yolda şeritler trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Niğde, İzmir-Aydın ve diğer bazı yollarda bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Çalışma yapılan kesimlerde şeritler trafiğe kapatılırken sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre Ankara- Niğde Otoyolu'nun Hacılar Kavşağı mevkisindeki çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 17-18. kilometrelerindeki Kızılcaköy Köprüsü'nde derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki Mezarlık-Otoyol bağlantısı kavşaklarında yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 39-40. kilometrelerinde (Safranbolu ilçesi Babasultan Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Erzincan-Tercan yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometrelerinde Çayeli, Pazar 1-2 tünellerinin Rize-Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Kaynak: AA
OtomobilTrafikAnkaraGüncelAydınİzmirNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den Emre Belözoğlu’na kötü haber TFF'den Emre Belözoğlu'na kötü haber
Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Milyarları götürenleri ortaya çıkarın
Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı Süreç başladı Rum yönetiminden Suriyelilere sınır dışı kararı! Süreç başladı
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
08:40
Ne şakaları var ne acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
08:30
Galatasaray’ın yıldızı Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 09:25:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Karayolları bakım çalışmaları nedeniyle birçok yolda şeritler trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android