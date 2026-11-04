Karayolları bakım çalışmaları nedeniyle birçok yolda şeritler trafiğe kapatıldı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün??????? yol durumu bültenine göre Ankara- Niğde Otoyolu'nun Hacılar Kavşağı mevkisindeki çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 17-18. kilometrelerindeki Kızılcaköy Köprüsü'nde derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki (Ladik geçişi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerindeki Mezarlık-Otoyol bağlantısı kavşaklarında yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Karabük yolunun 39-40. kilometrelerinde (Safranbolu ilçesi Babasultan Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bartın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Erzincan-Tercan yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzincan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzurum istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Rize il sınırı-İyidere-Rize-Pazar yolunun 43-49. kilometrelerinde Çayeli, Pazar 1-2 tünellerinin Rize-Çayeli-Pazar yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.