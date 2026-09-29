Karayolları, çalışma kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Yenifoça istikameti 4-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'ndaki üstyapı ve Kırıkkale-Çorum il sınırı-Çorum yolunun 34. kilometresindeki fiber optik kablo çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'ndaki üstyapı çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde bulunan 10 tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemlerinin bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten, Antalya-Alanya yolunun 62- 64. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Çerkeş yolunun 2-5. kilometrelerinde (Kemikli rampası) yol yapım çalışmaları sebebiyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü izin veriliyor.