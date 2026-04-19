Karbon Yutak Ormanları Tasarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karbon Yutak Ormanları Tasarısı

19.04.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WWF, karbon yutak ormanları oluşturulmasını ve iklim politikasının ekosistem bütünlüğüne odaklanmasını önerdi.

(ANKARA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile "karbon yutak ormanları" oluşturulması ve mevcut ormanların karbon piyasasında değerlendirilmek üzere tahsis edilmesinin planlandığını bildirerek, "İklim politikaları, kısa vadeli karbon kazanımları yerine uzun vadeli ekosistem bütünlüğünü gözetmeli" açıklamasını yaptı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile 'karbon yutak ormanları' oluşturulması ve mevcut ormanların karbon piyasasında değerlendirilmek üzere tahsis edilmesi planlanıyor."

Orman ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadelede karbon tutma kapasitelerinin yanı sıra biyoçeşitliliğin korunmasından hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesine kadar uzanan çok yönlü katkılarıyla kritik bir role sahip. Doğa, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli müttefikimiz. Ormanlar ise sadece karbon deposu değil, yaşayan ekosistemler. Deniz ile kıyı ekosistemleri dahil olmak üzere biyolojik çeşitliliği daha yüksek olan peyzajlar veya ekosistemler, örneğin yerli olmayan türlerden oluşan tek tip ağaçlandırılmış alanlara kıyasla daha dirençli karbon depoları.

Karbon yutak alanı olarak üretilen alanlar, doğal süreçlerle oluşmuş, çok katmanlı ve kendi kendini sürdüren ekosistemlerin yerini tutamaz. Hızlı büyüyen, tek tip ağaç türleriyle monokültür kurulan 'karbon tarlaları', yerel biyolojik çeşitliliğe zarar verir, su rejimini bozar ve yangın riskine karşı dirençsizdir. Karbon giderim kredilerinin Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) dahil edilmesi şirketlerin karbonsuzlaşmaya yatırım yapmak yerine mevcut düzenlerini devam ettirmelerine ve yeşil yıkamaya yol açar. İklim politikaları, kısa vadeli karbon kazanımları yerine uzun vadeli ekosistem bütünlüğünü gözetmeli."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
21. İstanbul Yarı Maratonu’nu kazananlar belli oldu Kenyalı ikizler zirvede
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 12:38:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.