Kardan Kapalı Yolda Hasta Kurtarma

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki 70 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Gürdere köyünde rahatsızlanan Kazım Altan'ın yakınları, yolun kapanması nedeniyle hastaneye gidemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kapalı yolda araçla ilerleyemedi. Bir süre yürüyerek köye ulaşan ekipler, Altan'a ilk müdahaleyi evde yaptı.

Hastayı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran ekipler, vakaya ulaşmak için gösterdikleri çabayı cep telefonuyla kaydetti.