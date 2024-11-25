Kardan Kapanan Yolda Halay Çektikleri Görüntüler Gündem Oldu

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Kardan kapanan yolun açılmasını halay çekerek beklediler

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinden düğün dönüşü İstanbul'a giden aile, dönüş yolunda kara yakalandı. Yolun kapalı kalmasını fırsat bilen aile zurna-çalıp, halay çekti.

Taşova'ya bağlı Yukarıbaraklı köyünden olan ve İstanbul'da ikamet eden Mustafa Uluçam, Hasan Uluçam, Davut Zeren ve Abdullah Bolat, köyde katıldıkları bir düğünün ardından İstanbul'a dönerken yoğun kar yağışına yakalandı. Bolu- Gerede yolunun kapanmasıyla yolda mahsur kalan grup, bu zor durumu eğlenceye dönüştürdü.

Mustafa Uluçam'ın zurna çaldığı, diğer arkadaşlarının da halayla eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eğlenceye çevredeki bazı vatandaşlar da katılarak halayın coşkusunu artırdı. Görüntüler, karla kaplı yolda eğlenceyi zirveye taşıyan grubun neşeli anlarını gözler önüne serdi.