KARDEMİR Öğrencileri Mezun Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KARDEMİR Öğrencileri Mezun Oluyor

KARDEMİR Öğrencileri Mezun Oluyor

KARDEMİR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 135 öğrenci uygulamalı eğitim alarak mezun olacak.

12.12.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında uygulamalı eğitimden geçirilerek şirkette istihdam edilebilecek öğrenciler, bu yıl mezun olacak.

Sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla fabrikada 135 Karabük Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi haftanın 2 günü teorik, 3 gün ise uygulamalı eğitim alıyor.

KARDEMİR'de iş hayatını da yakından görerek, profesyonellerle çalışma fırsatına sahip olan, mesleki ve teknik eğitimleri KARDEMİR uzman ve mühendislerinden alan öğrencilerin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Fabrikanın eğitim müdürlüğü imkanlarından da yararlanan öğrenciler, İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine tabi tutuluyor.

Asgari ücretin üçte biri oranında ödeme yapılan öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak ileriki yıllarda KARDEMİR'de iş olanağına da sahip olabilecek.

Protokol kapsamında eğitim alan öğrencilerden 30'u bu yıl mezun olacak.

"Öğrencilerimizin KARDEMİR'de işe başlamaları noktasında talepleri var"

Fabrikada uygulamalı eğitim alan öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İkili Mesleki Eğitim Protokolünü KARDEMİR yönetimiyle 4 yıl önce imzaladıklarını söyledi.

Akbaş, "Toplamda 135 öğrencimiz var. Bu sene de 4 yıl önce okula kayıt yapan öğrencilerimizin mezuniyetine şahit olacağız. Buradaki formenlerimiz ve mühendislerimizle görüştüğümüzde yavrularımızın iyi yetiştiğini görüyoruz. Gençlerimizin üniversiteye gitme imkanları da var. Üniversiteye gitmezlerse KARDEMİR'de işe başlamaları noktasında taleplerinin olduğunu formenlerimiz ve mühendislerimiz ifade ediyorlar. KARDEMİR'in Karabük eğitimine vermiş olduğu destekten dolayı başta Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Demir olmak üzere genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş da protokolle ikili mesleki eğitim projesinin başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerin istihdam edilmesine yönelik geri bildirimler aldık. Bundan da mutlu olduk. Bu projenin verimliliğinin başarıya ulaşmış olduğunu da bizzat müşahede etmiş olduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde bu proje daha güçlü, daha verimli bir şekilde devam edecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüze emeği geçen KARDEMİR emekçilerine, yöneticilerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

Öğrenci Berat Fazlı Çetin ise KARDEMİR'in kendisine güzel şeyler kattığını vurgulayarak, "Bu 4 yıllık süreçte kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yakında mezun olacağım. Üniversite hayalim var. Mühendislik veya teknikerlik düşünüyorum. Çok güzel bir eğitim programı." ifadelerini kullandı.

Ecrin Demir de 4 yıldır elektrik otomasyon bölümünde staj gördüğünü ve her şeyden çok memnun olduğunu kaydetti.

Ziyarette, KARDEMİR Eğitim Müdürü Melek Burcu Öztürk de yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARDEMİR Öğrencileri Mezun Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: KARDEMİR Öğrencileri Mezun Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.