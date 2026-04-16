Kardeş Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika
Kardeş Bağışıyla Yeni Hayat

16.04.2026 13:20
Mehmet Kurt, kız kardeşinin böbreğiyle diyaliz tedavisinden kurtulup sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da oturan 57 yaşındaki Mehmet Kurt, kız kardeşinden nakledilen böbrekle hemodiyalizden kurtuldu.

Bir rahatsızlığı nedeniyle 22 yıl önce gittiği hastanede diyabet tanısı konulan Kurt, bu zaman zarfında ilaç tedavisi gördü.

Yaklaşık 1,5 yıl önce halsizlik ve ağrı şikayetleriyle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran evli ve 3 çocuk babası Kurt'un, yapılan tetkiklerde diyabet hastalığına bağlı olarak iki böbreğinin de işlevini yitirdiği belirlendi.

Tedavi için haftanın 2-3 günü dörder saat diyalize girmek zorunda kalan Kurt'un sağlık durumu her geçen gün ağırlaşınca, aile içinde donör arayışı başladı.

Büyük oğlunun böbreğini vermek istemesine rağmen Kurt'un kız kardeşi 46 yaşındaki Ferenaz Kurt, bu duruma karşı çıkarak ağabeyine gönüllü bağışçı oldu.

Ferenaz Kurt'un, yapılan tetkiklerde böbreğinin ağabeyi Mehmet Kurt ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi tarafından yaklaşık bir ay önce laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan ameliyatla, Ferenaz Kurt'un böbreği, ağabeyine başarıyla nakledildi.

Ağabey Mehmet Kurt, böbrek nakliyle sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

"Kız kardeşim yeğenine kıyamadı"

Kontrol için hastaneye gelen Mehmet Kurt, AA muhabirine, hastanede diyaliz tedavisi gördüğü sırada çok zorlu süreç geçirdiğini söyledi.

Diyaliz tedavisi sırasında ağrılarının çok olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Eğer böbrek nakli olmasaydım diyaliz tedavisini reddedecektim çünkü ağrılardan dolayı ayaklarım, kemiklerim kitleniyordu. Sanki bacaklarım demir, taş gibi oluyordu. İliklerime kadar ağrı vardı. O acıyı Allah kimseye vermesin. Diyalizden çıktığım zaman tansiyonum düşüyordu, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı oluyordu. Ancak ertesi gün kendime gelebiliyordum. Vücudum buz gibi oluyordu, dayanamıyordum."

Kurt, "İlk önce büyük oğlum, böbreğini vermek istedi. Kız kardeşim yeğenine kıyamadı. Kız kardeşim böbreğini bağışladı. Şimdiye kadar hiçbir hastalık geçirmemiş, bütün tahlilleri iyi çıktı. Allah bir daha diyalize beni düşürmesin. Çok dikkat etmem lazım. Sağlık durumum şu an çok iyiye gidiyor. Belki şimdi yaşamayabilirdim. Allah uzun ömür verirse kız kardeşimin böbreğiyle yaşayacağım. Çok mutluyum. Yeni bir hayata başladım." dedi.

Ferenaz Kurt da nakil öncesinde ağabeyinin sağlık durumunun çok kötü olduğunu, bu duruma çok üzüldüklerini söyleyerek, "Ağabeyime böbreğimi bağışladım. Şu anda mutluyuz. Tek böbrekle de yaşayabiliyor insanlar. Hayat kurtarmak güzel bir duygu." diye konuştu.

"Önceliğimiz her zaman kadavradan nakil"

Prof. Dr. Nurettin Ay ise başarılı operasyonla böbrek naklini yaptıklarını, hastayı şifayla taburcu ettiklerini belirtti.

Türkiye'deki güçlü aile bağlarının canlıdan nakil sürecinde hayati önem taşıdığını dile getiren Ay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sıcak bir aile hayatının olması bu bağış olayını sağlıyor. Kız kardeş de ağabeyinin zor durumunu fark etti. Ona yardımcı olmak istedi. Diyaliz gerçekten sıkıntılı bir süreç. Organ bağışı olmayınca vazgeçilmez. Fakat hastalarımızın çoğu ölüme terk edilmiş ve yalnız hissediyor. Diyaliz sürecinin tüm zorluklarını yaşıyorlar. Bundan kurtulmanın tek yolu da nakil yapmak."

Bölgede en çok nakil yapan merkezlerden biri olduklarına işaret eden Ay, "Başarı oranımız ABD'nin verilerinin çok üstünde. Burada en önemli etken canlıdan nakilde başarımız daha yüksek. Fakat önceliğimiz her zaman kadavradan nakil. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların bağışlarını artırmamız lazım. Bunun için de yoğun bakım çalışanlarımıza, beyin ölümü gerçekleşmiş hasta yakınlarımıza çok büyük görev düşmekte." ifadelerini kullandı.

Nefroloji Bölümünde Uzman Dr. İdris Oruç ise diyabetli hastaların çok dikkat etmesi, ilaçlarını zamanında ve düzenli kullanması gerektiğini söyledi.

Kurt'un durumunun şu an çok iyi olduğunu anlatan Oruç, "Takiplerini haftada 2 kez yapıyoruz. Bizi gururlandıran, kız kardeşinin böbreğinin vermiş olması. Kız kardeşinde de herhangi bir problemin şu anda olmaması bizim için önemli." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeş Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Kardeş Bağışıyla Yeni Hayat - Son Dakika
