Kardeş Kültürler Festivali'nde Rojda Şenses Rüzgarı - Son Dakika
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Kardeş Kültürler Festivali'nde Rojda Şenses Rüzgarı

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Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nin 8'inci gününde Rojda Şenses sahne aldı. Performansı büyük beğeni toplarken, festivalde dostluk ve barış temalı şarkılar yükseldi.

06.10.2024 15:49  Güncelleme: 16:00
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nin 8'inci gününde Rojda Şenses sahne aldı. Doğu Anadolu'ya adanan festival gecesinde sanatçının performansı konsere katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festivalin 8'inci gününde Doğu Anadolu coşkusu yaşandı. Bölgenin zengin tarihi ve kültürel mirasını tanıtan gösterimlerin yapıldığı gecede sahneye çıkan Rojda Şenses sesi ve müziği ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Katılımın yoğun olduğu gecede dostluk, barış ve kardeşlik şarkıları yükseldi.

"Burası adeta bin bir çiçekli bir bahçe; o bahçenin çiçekleri sizsiniz"

Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Rojda müthiş bir ses, müthiş bir nefes. Mezopotamya'nın derinliklerinden kopup gelen bir ses. Doğu'yla Batı'yı birleştiren bir ses. Sekiz gündür bu meydanda kardeş kültürler seslerini yükseltiyorlar. Herkes kendi dilinde türkülerini söylüyor, herkes kendi ezgileriyle halaylarını oynuyor, horonlarını tepiyor. Burası adeta bin bir çiçekli bir bahçe; o bahçenin çiçekleri sizsiniz" dedi. Özer, ayrıca festivalde yer alan tüm il derneklerine ve katılımcılara teşekkür ederek, ilçenin artık bir kültür ve sanat başkenti olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

"Belediyelerin böyle etkinlikler düzenlemesi, Türkiye'nin özlediği bir tablo"

Belediyelerin bu tür etkinlikler düzenlemesini Türkiye için umut verici bir gelişme olduğunu belirten Şenses, "Aslında yıllardır burada yaşıyoruz, yıllardır konserler veriyoruz. Belediyelerin böyle etkinlikler düzenlemesi, Türkiye'nin özlediği bir tablo aslında. Herkesin kendisini ifade edebileceği sahnelerin olması çok güzel" dedi. Şenses ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i eskiden de tanıdığını belirterek, "Ahmet Başkanı eskiden de tanıyorum, bu konuda çok başarılı. Bundan sonrası için çok umutluyum" ifadelerini kullandı.

Kardeş Kültürler Festivali\'nde Rojda Şenses Rüzgarı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kardeş Kültürler Festivali'nde Rojda Şenses Rüzgarı - Son Dakika

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