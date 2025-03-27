Kardeş Pası Turnuvası Tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklara moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı tamamlandı.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen turnuva Belen ilçesindeki Basketbol Köyü'nde gerçekleştirildi.
Turnuvada, Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi birinci, Hatay Sınav Koleji ikinci, Antakya Lisesi üçüncü, İstanbul Erkek Lisesi ise dördüncü oldu.
Dereceye giren takımlara protokol üyelerince ödülleri verildi.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, 4 gün süren turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.
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