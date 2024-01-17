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Kocaeli'de tartıştığı kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de tartıştığı kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde tartıştığı kardeşi K.K'yi (26) bıçakla göğsünden yaralayan şüpheli O.K'yi (28) yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli\'de tartıştığı kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
17.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:17
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde tartıştığı kardeşi K.K'yi (26) bıçakla göğsünden yaralayan şüpheli O.K'yi (28) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de tartıştığı kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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