Kardeşini Kurtarmak İstedi, Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çayda boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti.

Konukluk Mahallesi'nde kardeşinin girdiği Abdal Çayı'nda boğulmak üzere olduğunu fark eden Burhan Kaya (19) da suya atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Burhan Kaya ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burhan Kaya'nın yüzme bilmediği öne sürüldü, kardeşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.