Kardeşini berberde silahla öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı: Panikle ateş ettim - Son Dakika
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Kardeşini berberde silahla öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı: Panikle ateş ettim

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Kardeşini berberde silahla öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı: Panikle ateş ettim
29.05.2025 18:51
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Kardeşini berberde silahla öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı: Panikle ateş ettim
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Samsun'da berberde kardeşi Barış Kol'u silahla vurarak öldüren Ahmet Kol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Kol, ifadesinde kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek panikle ateş ettiğini öne sürdü.

Samsun'da kardeşini berberde silahla öldüren Ahmet Kol, ifadesinde kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek panikle ateş ettiğini iddia etti.

Samsun İlkadım ilçesinde berber salonunda tıraş olan Barış Kol'u (43) tabancayla ateş ederek öldüren ağabey Ahmet Kol (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Ahmet Kol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.Karakolda susma hakkımı kullandığını ancak savcılıkta olayı olduğu gibi anlatmak istediğini belirten Ahmet Kol, "Barış Kol benim kardeşim olur. Kendisi ile daha öncesinde herhangi bir husumetim yoktur. Olay günü arkadaşım Orhan Ç. ile hastaneye gidecektik. Babam kanserdi, hastanede yatıyordu.

Hastaneye gitmeden önce bana ait olan otoparka gidip toplanan parayı almak istedim. İş yerime gittim arabamı park ettiğimde kardeşim Barış Kol'a ait arabayı gördüm. Oradaki Barış'ın adamları bana Barış'ın berberde olduğunu söylediler. Barış cezaevinden çıktıktan sonra sürekli olarak tüm aile üyelerine hakaret içerikli ve aile arasında huzursuzluk yaratacak mesajlar atıyordu." dedi.

"BENİ VURACAK SANDIM O YÜZDEN ATEŞ ETTİM"

Barış Kol'un "Seni vuracağım, öldüreceğim, namussuz" gibi mesajları attığını öne süren Ahmet Kol, şunları kaydetti:
"Bunların bir kısmı telefonumda bulunmaktadır. Ben de kendisinin rahatsız olduğunu düşünerek uzun süre bunlara karşılık vermedim. Ancak olay günü berberde olduğunu öğrenince yanına gitmek istedim. Arkadaşım Orhan kapıda sigara içiyordu.

Bende içeri girdim. Kardeşim Barış oturmuş arkası bana dönüktü. Kendisinin yanına doğru gittim. 'Ne oldu beni mi vuracaksın' dedim. 'Evet seni vuracağım.' dedi. 'Hadi kalk konuşalım' dedim. Daha sonrasında berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm, silahın horozunu geri çekti. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Öldürme kastının olmadığını belirten Ahmet Kol, kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek panikle ateş ettiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış Kol. ağabey Ahmet Kol'un silahlı saldırısına uğramış, Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kardeşini berberde silahla öldüren ağabeyin ifadesi ortaya çıktı: Panikle ateş ettim - Son Dakika

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